В Миорском районе утонул мальчик

Днем 17 августа четверо детей отдыхали на берегу искусственного водоема в агрогородке Подъельцы Миорского района. Друзья погибшего рассказали, что мальчик хотел показать, как правильно прыгать «бомбочкой» в воду, однако не рассчитал свои силы и начал тонуть.

Ребенка из воды извлекли сотрудники ОСВОД. Несмотря на усилия врачей мальчика спасти не удалось. По дороге в больницу он скончался.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники погибшего, а также очевидцы случившегося.

По данному факту Миорским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь проводится проверка.