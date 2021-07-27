В Россонском районе утонула щенщина

В аномально жаркую погоду в области отмечается резкий рост числа трагедий на водоемах. Большинство их произошло на стихийных пляжах. Как сообщил ведущий специалист организации Витебской областной организации ОСВОД Вячеслав Ванёнок, по состоянию на 26 июля, в области с начала года утонуло 66 человек (в том числе 6 детей) из них 39 – при купании (в том числе 5 детей). 5 жителей области утонули за последние девять дней (с 19 по 26 июля).

Последний трагический случай произошел 26 июля в Россонском районе на реке Нища, где днем обнаружили утонувшую 48-летнюю женщину, которая в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Днем 22 июля на реке Улла Бешенковичского района утонул 62-летний мужчина. Трагедия произошла практически на глазах у сына, с которым мужчина, употребив спиртное, пытался переплыть реку.

В нетрезвом состоянии находился и 25-летний витебчанин, для которого последним стало купание 20 июля на озере Плисса Глубокского района…

Спасатели призывают соблюдать благоразумие и осторожность во время отдыха на воде, не переоценивать свои возможности. Купаться рекомендуют только в специально отведенных для этого оборудованных местах, где обследован пляж и дежурят спасатели и ОСВОД. Нельзя заплывать за буйки, заходить в воду в нетрезвом состоянии, нырять в незнакомых местах, приближаться к идущим судам, от надувных матрасов лучше отказаться. Если вы не умеете плавать или не уверены в своих силах – заходите в воду так, чтобы всегда ощущать дно под ногами. До совершеннолетия детей нельзя отпускать на водоемы одних, а держать под непрерывным наблюдением.

В связи со сложившейся ситуацией белорусский ОСВОД в условиях массового отдыха людей возле водоемов переведен на усиленный вариант несения службы.