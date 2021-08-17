Инструментальный завод в Орше получит 10 миллионов рублей из республиканского инновационного фонда

Оршанский инструментальный завод получит 10 млн белорусских рублей из республиканского централизованного инновационного фонда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 августа 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин поручил Государственному комитету по науке и технологиям направить в 2021 году Оршанскому инструментальному заводу средства республиканского централизованного инновационного фонда в сумме 10 млн белорусских рублей.