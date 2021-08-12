Компании США, Германии, Швейцарии и Великобритании финансируют режим Лукашенко — Libereco

На западных рекламодателей приходится две трети рекламных роликов, размещаемых на государственном белорусском телевидении. К такому выводу пришла немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco – Partnership for Human Rights.

Эксперты организации проанализировали рекламные блоки, которые транслировались в вечерний прайм-тайм с 12 по 18 июля на каналах «Беларусь 1», «ОНТ» и «СТВ». Оказалось, что 63 процента рекламы показываются в интересах крупных корпораций из США и ЕС, 25 процентов рекламы приходится на местных заказчиков и еще 12 процентов – на компании из России, Индии и Турции.

Рекламные ролики демонстрируются непосредственно во время передач, которые, как подчёркивают аналитики, содержат явную пропаганду в пользу официальных властей страны.

Лидерами по объёму рекламы на белорусском телевидении оказались американская Procter & Gamble, швейцарская Nestlé, немецкая Henkel, датская Carlsberg, французская L’Oréal, британская GlaxoSmithKline и другие: в течение недели их продукция рекламировалась сотни раз.

Правозащитники указали, что всё это происходит в условиях жесточайших политических репрессий в Беларуси: за последний год произведено более 40 тысяч арестов, в тюрьмы посажены более 600 политических заключённых, поступили тысячи сообщений о пытках, говорится в заявлении группы.

Председатель немецкого отделения Libereco Марко Фибер назвал «скандалом» тот факт, что западные концерны «заботятся только о своей прибыли«, игнорируя катастрофическую ситуацию с правами человека.

В заявлении Libereco сказано, что руководство организации призывает политиков «запретить рекламу международных компаний в белорусских государственных СМИ в качестве адресной санкции против криминального режима Лукашенко«.