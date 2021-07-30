У жителя Витебска изъяли 400 граммов маковой соломки

наручники
Наркотики
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Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Витебска вновь попался на криминале. На этот раз у задержанного изъяли 400 граммов маковой соломки, шприцы для инъекций и приспособления для получения опиума.

По информации УВД Витебского облисполкома, утром 27 июля мужчина отправился на АЗС для того, чтобы купить растворитель, который нужен был для приготовления наркотического зелья, однако вскоре был задержан правоохранителями. В ходе осмотра у него было обнаружено 400 граммов маковой соломки, а также шприцы для инъекций и приспособления для получения опиума.

Наркосодержащие растения витебчанин собирал ночью на дачных участках в пригороде областного центра. На данный момент он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Витибчанин, поставлявший наркотики, приговорен к 10,5 лет колонии

 

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