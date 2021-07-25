Повышенное содержание формальдегида зафиксировали в Витебске, Полоцке и Новополоцке

На минувшей неделе значительные превышения предельно допустимых концентраций формальдегида были снова зафиксированы в Витебске, Полоцке и Новополоцке.

В Белгидромете рассказали о случаях превышения содержания в воздухе Полоцка и Новополоцка загрязняющих веществ с 14 по 21 июля.

По информации специалистов, в воздухе Полоцка в районе улицы Октябрьская 16 июля в час дня зафиксировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) в 1,3 раза по формальдегиду. Температура воздуха при этом составляла +31,9 °С.

В воздухе Новополоцка в районе улицы Молодежная, 135 в то же время концентрация формальдегида превышала максимальную разовую ПДК в 1,3 раза, в районе улицы Молодежная, 158 – в 1,2 раза.

Средние значения формальдегида на территории Беларуси очень низкие по всей стране, кроме полоцкого региона, отмечают эксперты. Это связано с нефтеперерабатывающим заводом. Формальдегид (HCHO) – это бесцветный, легковоспламеняющийся газ с резким запахом. Он является канцерогеном и, как таковой, представляет значительную угрозу для здоровья человека. В больших концентрациях формальдегид ядовит.

Отметим, что превышавшее нормы содержание формальдегида в атмосферном воздухе в крупных городах Витебщины наблюдется уже с середины июня.