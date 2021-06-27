В Новополоцке была спасена тонущая женщина

Фото: МЧС
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Вчера на реке Западная Двина в Новополоцке работники МЧС спасли женщину, 1991 года рождения. Происшествие произошло вблизи понтонной переправы, которую в начале недели установили спасатели, для пешеходного сообщения на период ремонта Калининского моста.

На понтонной переправе организовано постоянное дежурство спасателей. Дежурство Александра Волкова, мастера-спасателя пожарной аварийно-спасательной части №5 пожарного аварийно-спасательного отряда №1 и Сергея Дексниса, мастера-спасателя пожарной аварийно-спасательной части №1 пожарного аварийно-спасательного отряда №1 началось в 12:00.

– Дежурство поначалу было спокойным, на берегу реки размещалось несколько человек, которые загорали, – вспоминает Александр Волков. – Шумная компания появилась в районе 15.00, человек 6. Долгое время они просто находились на берегу реки и отдыхали.

В районе 17.00 две девушки из компании пошли купаться. Начали плыть в направлении противоположного берега реки, доплыв до середины реки девушки, развернулись и направились в сторону берега, на котором они изначально отдыхали. Уже в то время нас с Сергеем насторожило, как медленно и неуверенно плывет одна из них. Мы тут же сели в лодку и поплыли в их сторону. В метрах 40 от берега одна из девушек начала тонуть, вторая не растерялась и начала активно кричать. Мы подплыли и, взяв пострадавшую за руку, вытянули ее из воды и на лодке доставили на берег. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась, мы дождались приезда помощника оперативного дежурного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Дмитрия Гузякова, который опросил очевидцев и пострадавшую, а так же напомнил всем о правилах поведения на воде.

Спасённая женщина была очень испугана. Она и все кто отдыхал с ней, поблагодарили спасателей за оперативное реагирование на ситуацию, что позволило избежать беды.

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