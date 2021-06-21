Температурный рекорд побит в Витебске

Погода
Опубликовано

20 июня в Витебске был побит суточный рекорд максимальной температура.

В 15:00 столбик термометра на городской метеостанции поднялся до отметки +30,4 °C. Максимальная же температура днем 20 июня составила +30,6 °C, а это на 0,6 °C больше предыдущего рекорда этого дня, установленного в 2019 году, пишет издание «ННВ».

Атмосферный воздух продолжает прогреваться и, вероятно, его температура в течение ближайших часов повысится. Превысит ли она при этом абсолютны рекорд максимума температуры для июня, который составляет +33,2 °C, можно будет узнать только вечером.

Жаркая погода в Витебске и по всей Беларуси установилась с середины июня: 15 числа температура превысила +25 °C, 17-го — достигла+27 °C, а 19-го — +28,9 °C.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Температурный рекорд побит в Витебске

Должность председателя Витебского горисполкома занял Николай Орлов

В Витебске из окна шестого этажа выпал полуторогодовалый ребенок

В Витебске из высотки выпала женщина

ННВ Погода в Витебске
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Завтра в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Вследствие сильного порывистого ветра 6 мая в Беларуси
082
Из-за сильного порывистого ветра 3 мая нарушилось электроснабжение в 390 населенных пунктах
Из-за сильного порывистого ветра 3 мая временно нарушалось
086
Циклон «Клаус» принес в Витебск мокрый снег и сильный ветер
На Витебск обрушился циклон «Клаус» с мокрым снегом и сильным ветром.
0435
Завтра в Беларуси ожидаются 16-градусные морозы
Морозы до 16 градусов ниже нуля ожидаются 10 марта
0452
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)