Две бутылки виски и колбасу похитил из магазина молодой житель Витебска.

По данным оперативников, поздно вечером двое молодых людей зашли в магазин за спиртным. Побродив по павильону, один из них схватил с прилавка колбасу и две бутылки виски и бросился бежать. Преступнику удалось скрыться, однако вскоре личность грабителя была установлена. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний ранее судимый витебчанин.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.