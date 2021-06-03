Житель Миорского района похитил 200 литров солярки из нефтепровода

Энергетика
Опубликовано

Врезку в нефтепровод в Миорском районе обнаружили сотрудники службы безопасности предприятия. Об этом они сообщили в милицию. По горячим следам были найдены специальные приспособления для кражи солярки, а также канистры с уже похищенным дизельным топливом. Всего злоумышленник успел слить почти 200 литров солярки.

Подозреваемым оказался 34-летний житель одной из местных деревень. Мужчина рассказал, что идею обогащения за счет нефтяной сферы ему подсказали во время заработков в Российской Федерации. Там же он приобрел специальные приспособления для врезки.

Вернувшись домой, подозреваемый долго обдумывал план действий. В первый раз он совершил вылазку еще в апреле. Тогда его спугнули сотрудники службы безопасности. Не оставив надежду на обогащение за казенный счет в конце мая он вновь отправился на промысел. Впрочем, несмотря на то, что в этот раз ему удалось украсть солярку, воспользоваться ею у сельчанина не получилось. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Два жителя Пинска похитили с фуры более 1,2 тыс. литров дизтоплива

Объекты инфраструктуры Витебской железной дороги не соответствуют стандартам

О пытках в беларуском СИЗО сообщил россиянин Егор Дудников

Житель Миорского района похитил 200 литров солярки из нефтепровода

3 известных витебских маньяка, про которых до сих пор страшно читать

Молодой маме из Витебска дали 1,5 года за комментарий в Instagram

дизтопливо слив топлива топливо
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Украина останавливает импорт белорусской и российской электроэнергии
Украина не будет покупать белорусскую и российскую
0106
Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС и принять все необходимые меры по повышению безопасности
Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал
0543
Европейские эксперты начали работу на БелАЭС
Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы
0491
Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100 процентов мощности
Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности
0390
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)