Путин даст Лукашенко 500 млн долларов

Главное
Опубликовано

Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили предоставление очередного транша кредита в размере $500 млн. Перечисление денег состоится до конца июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Говорили о втором транше нашего госкредита — $500 млн. Всего $1,5 млрд получает Беларусь. Вот это второй транш от России — $500 млн», — рассказал Песков.

Переговоры между бывшими лидерами продолжались около пяти часов. О содержании переговоров они никому не рассказали.

«Это государственный угон, акт пиратства»: президент Австрии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

В Витебске осудили директора, который проиграл в казино 56 тыс рублей предприятия

Александр Лукашенко Владимир Путин
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
США прекратили авиасообщение с Беларусью, ввели дополнительные санкции и анонсировали новые санкции
США решили приостановить действие соглашения с Беларусью
146
Не время вспоминать или не открывшаяся выставка Виктора Борисенкова в Ратуше
Иногда «не случившееся» имеет большую информационность
073
Журналист Russia Today в эфире гостелеканала призвал к захвату Беларуси
В эфире российского государственного телеканала Russia
0175
«Это государственный угон, акт пиратства»: президент Австрии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал
072
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)