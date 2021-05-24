Ушел из жизни витебский художник-авангардист Александр Соловьев

Фото: БелТА
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Витебский художник-авангардист Александр Соловьев умер на 95-м году жизни.  Такую информацию опубликовал Белорусский союз художников в своем Facebook.

«Витебская областная организация общественного объединения  «Белорусский союз художников» осиротела. Ушел от нас Александр Александрович Соловьев. Художник и человек с большой буквы. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Александр Соловьев  — советский и белорусский художник-авангардист. В возрасте 17 лет участвовал в партизанском движении, с 1944 года находился в действующей армии и принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) — его главным художником. Оформил более 100 спектаклей. В 2017 году художник удостоен ордена Франциска Скорины.

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Александр Соловьев Витебск художник-авангардист
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