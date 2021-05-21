Сегодня «Ночь музеев» в Витебске

В Витебске для акции «Ночь музеев» готовят насыщенные программы, которые пройдут 21-22 мая.

В Музее истории Витебского народного художественного училища гостей ждут вечером 21 мая. В программе супрематический небалет «Уна дочь Казимира» и световое шоу от молодежного театра «Колесо», презентация книги «УНОВИС. Утвердители нового искусства» доктора искусствоведения, профессора Татьяны Котович и ее авторская экскурсия по музею. Также пришедших ждет музыкальная программа, фуд-корт и фильмы.

Свою программу 21 мая покажет и Арт-центр Марка Шагала. Вечером организуют мастер-класс по витражному творчеству Шагала, квесты, задания по экспозиции. Одним из основных мероприятий станет презентация новой выставки графики из коллекции музея «Марк Шагал и художники местечек». «Актуализация темы культуры местечек черты оседлости как одной из во многом забытых характерных страниц в истории Витебска возможна прежде всего через искусство Марка Шагала и художников — выходцев из иных штетлов черты оседлости. Для этого в «Ночь музеев в Витебске» мы открываем выставку из музейной коллекции, в которую также входит графика Иссахара-Бер Рыбака, Анатолия Каплана, Соломона Гершова», — рассказали в учреждении.

На втором этаже Арт-центра гости смогут посмотреть мультфильмы об искусстве, документальные ленты о Шагале. В списке следующие фильмы: «Когда Витебск был Парижем» (1991 год), «Марк Шагал. Художник из России» (1987) и «Марк Шагал. Нереальная реальность» (2012).

Музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево» в Витебском районе приглашает к себе вечером 22 мая. Праздник включает концертные и театрализованные программы, живую музыку, выставку под открытым небом, экспромты от молодых художников. Также публику ждут выставки, интерактивные фотозоны, игры, можно будет прокатиться на пони или на лодке. Под занавес программы — файер-шоу.

В музеях райцентров Витебской области также запланировано множество мероприятий. Это выставки, мастер-классы, квесты, викторины, дегустации народных блюд. Насыщенную программу подготовил Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. Посетители смогут увидеть жилье полочанина XVI–XVIII веков, мастер-классы, под сводами Софийского собора прозвучит классическая музыка. Подробно со всеми мероприятиями музеев и точным их расписанием можно ознакомиться на сайтах учреждений и в соцсетях.