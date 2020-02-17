В Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Geely Coolray

Компания «БЕЛДЖИ» официально представила на белорусском рынке новую модель кроссовера Geely Coolray (SX-11). Продажи стартовали. Автомобиль будет представлен в двух версиях: Comfort и Flagship.
Цена Geely Coolray в комплектации Comfort составит Br40,9 тыс., Flagship — Br43,9 тыс.
Новый Geely имеет агрессивный дизайн. Кроссовер Geely Coolray оснащен системой автопарковки, интеллектуальным ближним и дальним светом.
Это переднеприводной кроссовер с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. По информации производителя, расход у такой машины 6,1 л на 100 км, сообщает БелТА.
Что касается уровня локализации этого автомобиля, его планируют довести до 50% в течение года. Уровень локализации по всем другим моделям составляет 52%.
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1 комментарий
По ТВ на тест-драйве , анализировали этот автомобиль на практике. Лажа полная и яавно не стоит тех денег за которые их продают….