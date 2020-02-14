В Беларуси появилась новая система оплаты товаров через интернет — Onliner Pay

Интернет-платформа Onliner в партнерстве с МТБанком запустила уникальную для Беларуси систему приема online-платежей по принципу «безопасной сделки».

При использовании новой системы Onliner Pay продавец не получит оплату за товар, пока покупатель не получит и не одобрит свой заказ. Подобная модель давно используется в мире, например, при оплате на торговой площадке AliExpress.

В случае, если сделка не завершается, пользователь может вернуть свои деньги. Если же товар не был доставлен либо отличается по характеристикам от заявленного, сделка не завершается, а сумма разблокируется и сразу возвращается покупателю.

Запуск Onliner Pay кардинально меняет сложившуюся в белорусской интернет-торговле систему взаимодействия продавца и покупателя и позволяет говорить о появлении полноценного e-commerce. Если до сих пор функции продавца в большинстве случаев выполнял курьер, который принимал у покупателя оплату наличными либо по карте в момент доставки, то теперь сама сделка будет осуществляться непосредственно в интернет-пространстве, а взаимодействие курьера и клиента сведется к проверке товара и завершению сделки посредством QR-кода, подтверждающего факт оплаты.

«С запуском Onliner Pay мы открываем новую главу в развитии электронной коммерции в стране. С этого момента приобретать товары с оплатой online можно по-настоящему безопасно, а повторные покупки будут совершаться «в один клик», пока вы едете в лифте или ждете транспорта. Теперь Каталог Onliner это не только место, где можно выбрать и сравнить товары по вашим потребностям, а также выбрать продавца по лучшей цене и уровню сервиса, но и быстро заказать и легко получить свою покупку у курьера. Больше никаких расчетов наличными, поисков сдачи и других проблем, с которыми регулярно сталкиваются покупатели в интернет-торговле. Наконец, этот шаг, по нашим оценкам, позволит снизить цены на товары за счет снижения издержек интернет-магазинов. Это, пожалуй, самое важное, что сейчас волнует белорусов», — отметил исполнительный директор Onliner Илья Жуковец.

Одним из наиболее значимых результатов нововведения станет снижение издержек продавцов — и, как следствие, снижение стоимости представленных в Каталоге Onliner товаров для конечных покупателей. С запуском Onliner Pay рабочее время курьеров интернет-магазинов будет использоваться более эффективно; кроме того, исчезнет необходимость снабжать каждого из них оборудованием для приема платежей: кассовым аппаратом и терминалом для безналичных расчетов.

Возможность приема прямых платежей через Onliner Pay без использования сторонних служб позволит снизить стоимость и сроки доставки товаров в любую точку страны. Пользователи Каталога Onliner в самых разных регионах Беларуси смогут делать покупки более чем в 1500 интернет-магазинах, а также узнавать и сравнивать стоимость доставки в свой город непосредственно при оформлении заказа. Таким образом, запуск системы станет мощным драйвером развития e-commerce в регионах Беларуси.