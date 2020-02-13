Дорогие версии iPhone 11 почти никто не покупает — исследование

Редакция
Бизнес, Технологии

Компания Consumer Intelligence Research Partners опубликовала сравнительный анализ розничных продаж различных моделей телефоном марки iPhone. В рамках данного исследования в течение нескольких лет помесячно сравнивались данные о продажах телефонов производителя Apple. Исследователи сравнивали, в частности, данные за 2018 и 2019 годы. На их основе исследования удалось выяснить, что более дорогие iPhone 11 Pro и 11 Pro Max пользуются меньшей популярностью, более дешевые модели, например тоже iPhone XR.
Apple iphone 11 proТак, на самые новые и, казалось бы, безупречные модели iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — пришлось не более 20% продаж смартфонов Apple на территории Соединенных штатов Америки, в то время как на долю более доступных моделей iPhone XR в США пришлось 36% от общих продаж iPhone, отмечают аналитики агентства.

Сравнительный анализ продаж различных моделей iPhone в сентябре 2018 и 2019 годов. Данные исследования предоставлены Consumer Intelligence Research Partners

По словам соучредителя CIRP Джоша Лоуитца, исследователями было замечено, что продажи iPhone 11 составляют половину от продаж всех трех не так давно представленных смартфонов Apple, которые на сегодняшний день являются актуальными. А вместе с iPhone XR, который по праву считается предшественником обычного 11-го iPhone, эти устройства составляют около 50% от общего числа проданных iPhone в США за крайний квартал.

Выводы, безусловно, интересные, но непонятно как их трактовать, с учетом того, что предпочтения потребителей, очевидно, склоняется в сторону более дорогих моделей iPhone, в то время как покупают они более дешевые модели. Необычное поведение может быть связано с тем, что потребители в США не считают дорогие модели iPhone достаточно ценными для себя, чтобы платить за них назначенную цену. Таким образом, наблюдается падение ценности флагманских продуктов компании iPhone в глазах исконных потребителей, лояльных бренду. Это говорит о том, что компания iPhone постепенно утрачивает лидерские позиции в отрасли.

В 2020 году Apple планирует выпустить пять новых моделей: iPhone SE, iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Однако по мнению аналитиков тенденции рыночного спроса на продукцию компании это не изменит. Потребители уже привыкли покупать модели среднего и дешевого ценовых сегментов. В их глазах цена на флагманские модели несколько завышена и не отвечает ожиданиям пользователей. Более того, сам продукт уже не кажется таким инновационным. Производители из Азии Huawei, Xiaomi, Samsung. Чего стоят успехи производителя Xiaomi. В последнее время недорогие модели Xiaomi полным ходом громят по качеству камеры флагманских телефонов Apple.

Но если говорить о недорогих смартфонах Apple, то на ум сразу приходит X R iPhone. Рыночные позиции этого продукта по прежнему сильны. Последователи марки Apple с удовольствием раскупают эти устройства. Конечно, нет предпосылок списывать со счетов компанию Apple, которая не раз подтверждала, что имеет высокий производственный и инновационной потенциал.

 

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