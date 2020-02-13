Опасные стеклоомывающие жидкости продаются в торговой сети Орши

Специалисты Оршанского отдела госнадзора Витебской областной инспекции Госстандарта в торговой сети Орши выявили два наименования опасной стеклоомывающей жидкости российского производства.

Это жидкости «Freeze way» (-30) (изготовитель ООО «Инвестагропром», г. Москва) и АНТИобледенитель «Патриот» (-30º) (изготовитель ООО ПКО «Патриот», г. Рязань).

Обе стеклоомывающие жидкости не соответствует показателям кристаллизации, задекларированным изготовителями в маркировке, сообщает «Оршанская газета». По данным экспертов в составе жидкостей содержится метиловый спирт, который также не заявлен в маркировке, и превышает допустимую норму более чем в 100 раз.

Как сообщила начальник Оршанского отдела госнадзора Елена Карпович, руководителям торговых организаций предложили изъять из обращения эти жидкости.