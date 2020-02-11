Обзор ДТП за неделю в Витебской области

За прошедшую неделю в Витебской области произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили ранения. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.



5 февраля на 565-м километре автодороги «Брест-Минск-граница Российской Федерации» водитель «Киа Рио» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир, находившийся в салоне, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

6 февраля произошло сразу 3 аварии. Утром в Полоцком районе столкнулись 2 автомобиля. Вблизи деревни Ксты водитель «Пежо» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом «МАЗ». Для оказания медицинской помощи водитель «Пежо» была доставлена в больницу. Около 9 утра недалеко от Лепеля случилась вторая авария. Водитель «Ситроена» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В этот же день в Витебске пострадала пешеход. В районе дома 16 по улице Генерала Ивановского водитель «Фиата» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными телесными повреждениями она была доставлена в больницу.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о соблюдении собственной безопасности. Управляя автомобилем, советуем соблюдать скоростные режимы, выдерживать дистанцию и не совершать резких маневров. Перед тем, как перейти дорогу, убедитесь в отсутствии автомобилей вблизи пешеходного перехода.

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