Верхнедвинские хоккеисты получили новую экипировку. Подарок Президентского спортивного клуба

32 комплекта новой хоккейной формы знаменитых спортивных фирм Канады и России подарил хоккеистам старшей и младшей групп из Верхнедвинска Президентский спортивный клуб, сообщают «Витебские вести».

Как рассказывает заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Вячеслав Богушевич, Верхнедвинщина, наверное, единственный район в области, где несмотря на отсутствие ледовых дворцов хоккей живет и развивается уже 24 года. Младшая группа четвертый год подряд успешно выступает на республиканских соревнованиях «Золотая шайба». А вот форма у ребят поизносилась и требовала обновления.

Поэтому, заручившись поддержкой начальника управления спорта и туризма облисполкома Василия Захаревича и заместителя директора областного учебно-методического центра физического воспитания населения Светланы Хлебниковой, район обратился с просьбой помочь с ее приобретением к председателю совета Президентского клуба Дмитрию Лукашенко.

Мечта тренера и юных хоккеистов сбылась. Теперь у них есть вся необходимая экипировка – нагрудные щитки, наколенники, налокотники, ракушки, шорты и защита шеи, шлемы с масками.

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