За сутки в Витебской области произошли 4 пожара

По данным пресс-службы МЧС, за прошедшие сутки в населенных пунктах области произошли 4 пожара, в результате которых повреждены 4 строения.

9 февраля около двенадцати часов дня в МЧС поступило сообщение о пожаре бани по улице 2-ой Восточной в городе Лепеле. В результате пожара в бане частично повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

В тот же день около пяти часов вечера стало известно о пожаре дома в деревне Подъельцы Миорского района. По причине пожара в доме повреждено потолочное перекрытие.

10 февраля около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре дома в деревне Задубровье Витебского района. От пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, а также повреждены стены.

В тот же день около трех часов ночи спасатели ликвидировали пожар бани по 2-у Колхозному переулку в городе Барань Оршанского района. От пожара пострадала кровля, закопчены стены и имущество.

Причины всех пожаров устанавливается. Пострадавших нет.

В Лепельском районе сгорела баня