В Беларуси произведут уникальный препарат для лечения рака головного мозга

Редакция
Здоровье

Противоопухолевый препарат получил регистрационное удостоверение на выпуск лекарственного средства, выдано оно Минздравом Беларуси.

Препарат от рака головного мозга

Фото ej.by

Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности фармакологического средства под названием «Темодекс» принадлежат белорусским ученым НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета. Об этом рассказали изданию ej.by в пресс-службе вуза.

Клинические испытания и исследования нового противоопухолевого препарата проведены совместно сотрудниками БГУ при участии врачей столичной ГКБ скорой медицинской помощи, РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова и БГМУ. Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства.

Противораковый препарат применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности и представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля.

По информации белорусских ученых, препарат не имеет мировых аналогов.

«Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» осуществляется бесплатно», – подчеркнули в университете.

«Темодекс» включен в клинический протокол Беларуси «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований». В настоящее время активно ведется работа по его регистрации за рубежом. Препарат запатентован в евразийском регионе и России, подана заявка на получение Международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира, также «Темодексу» присвоен в Европе статус орфанности.

Планируется, что в профильные медицинские учреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала текущего года.

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