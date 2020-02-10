В Беларуси произведут уникальный препарат для лечения рака головного мозга

Идея, разработка, технология производства, подтверждение безопасности и эффективности фармакологического средства под названием «Темодекс» принадлежат белорусским ученым НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета. Об этом рассказали изданию ej.by в пресс-службе вуза.

Клинические испытания и исследования нового противоопухолевого препарата проведены совместно сотрудниками БГУ при участии врачей столичной ГКБ скорой медицинской помощи, РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова и БГМУ. Таким образом, БГУ стал первым отечественным вузом, где соблюден полный цикл освоения противоракового средства: от идеи до его производства.

Противораковый препарат применяется в комплексной хирургии для лечения рака головного мозга разной сложности и представляет собой порошок для приготовления биорассасывающего гидрогеля.

По информации белорусских ученых, препарат не имеет мировых аналогов.

«Преимуществом отечественного средства является также низкая стоимость. Для граждан Беларуси лечение «Темодексом» осуществляется бесплатно», – подчеркнули в университете.

«Темодекс» включен в клинический протокол Беларуси «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований». В настоящее время активно ведется работа по его регистрации за рубежом. Препарат запатентован в евразийском регионе и России, подана заявка на получение Международного патента PCT, гарантирующего закрепление авторства на изобретение в 56 странах мира, также «Темодексу» присвоен в Европе статус орфанности.

Планируется, что в профильные медицинские учреждения Беларуси «Темодекс» поступит в конце первого квартала текущего года.

Премировать за впервые выявленные случаи рака планируют врачей в Беларуси

Раком груди может заболеть каждая женщина. Кто в зоне особенного риска и как обезопасить себя