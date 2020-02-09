Этап областного кастинга «Мисс Беларусь – 2020» прошел в Витебске

Участницы отбора национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» в Витебске сразу смогли почувствовать себя настоящими звёздами, кастинг проходил в здании дирекции «Славянского базара».

В зале, где во время фестиваля артисты проводят пресс-конференции, десятки претенденток на титул самой красивой танцевали, пели, всячески старались обратить на себя внимание жюри, сообщает ОНТ. Кто-то приносил портфолио, кто-то – награды и дипломы как результат активной общественной жизни.

Кристина Василёнок, участница отбора конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»: «Я решила удивить жюри тем, чем я увлекаюсь, то, что мне нравится, это творчество, делать такие подделки из шерсти и роспись по стеклу». Екатерина Литвинова, «Мисс Беларусь-2006»: «Мне бы хотелось, чтобы они чувствовали себя немножечко свободней, очень скованны, когда увидят других девушек за кулисами. Девушки, всё хорошо, мы не кусаемся».

На отбор приехали 30 девушек со всей области – от Браслава до Орши. День волнительный, перед выходом к жюри настраиваются и смотрят за трансляцией кастинга на YouTube-канале. Попробовать свои силы решили студентки и воспитательница детского сада, фельдшер скорой и психолог, модель, даже популярный блогер с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях.

Витебск последним из областных центров принимал отборочный этап национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Завтра эстафету принимает Борисов. А уже на следующей неделе кастинги пройдут в столице.

8 февраля в Витебске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Беларусь»

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