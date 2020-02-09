Этап областного кастинга «Мисс Беларусь – 2020» прошел в Витебске

Редакция
Витебск, Витебская область, Конкурс, Общество

Участницы отбора национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» в Витебске сразу смогли почувствовать себя настоящими звёздами, кастинг проходил в здании дирекции «Славянского базара».

Фото: ОНТ

В зале, где во время фестиваля артисты проводят пресс-конференции, десятки претенденток на титул самой красивой танцевали, пели, всячески старались обратить на себя внимание жюри, сообщает ОНТ. Кто-то приносил портфолио, кто-то – награды и дипломы как результат активной общественной жизни.    

Кристина Василёнок, участница отбора конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»: «Я решила удивить жюри тем, чем я увлекаюсь, то, что мне нравится, это творчество, делать такие подделки из шерсти и роспись по стеклу».

Екатерина Литвинова, «Мисс Беларусь-2006»: «Мне бы хотелось, чтобы они чувствовали себя немножечко свободней, очень скованны, когда увидят других девушек за кулисами. Девушки, всё хорошо, мы не кусаемся».

Фото: ОНТ

На отбор приехали 30 девушек со всей области – от Браслава до Орши. День волнительный, перед выходом к жюри настраиваются и смотрят за трансляцией кастинга на YouTube-канале. Попробовать свои силы решили студентки и воспитательница детского сада, фельдшер скорой и психолог, модель, даже популярный блогер с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях.

Витебск последним из областных центров принимал отборочный этап национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Завтра эстафету принимает Борисов. А уже на следующей неделе кастинги пройдут в столице.

Фото: tut.by

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