8 февраля в Витебске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Беларусь»

Областной этап национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020» пройдет в Витебске 8 февраля, сообщили организаторы.

Кастинг соберет девушек в городском Центре культуры. Начнется отбор претенденток в 11.00.

В конкурсе «Мисс Беларусь» могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 24 лет с хорошими внешними данными. Претендентки должны иметь белорусское гражданство и постоянно проживать в Беларуси. Рост претенденток должен быть не ниже 174 сантиметров, на теле не должно быть татуировок и пирсинга, пишет sb.by. Претендентки на звание «Мисс Беларусь» не должны состоять в браке и иметь детей.

Витебский областной этап конкурса будет включать первичное собеседование и проверку на соответствие требованиям. Жюри конкурса будет оценивать самопрезентацию, включающую выход в купальнике, фото-, видеосъемку и демонстрацию творческих способностей девушек.

Региональные этапы кастинга «Мисс Беларусь» прошли в Гомельском, Могилевском, Гродненском и Брестском регионах. После Витебска отборы пройдут в Минской области (9 февраля), а затем в столице (15—16 февраля) в Национальной школе красоты.

Финал «Мисс Беларусь» состоится 15 мая в минском Дворце спорта.

Национальный конкурс красоты организуют уже в двенадцатый раз.

Смотрите, как выглядело дефиле в купальниках на кастинге «Мисс Беларусь-2020» в Витебске

30 финалисток национального конкурса «Мисс Беларусь-2018» и ушачская Мила Йовович Мария Прашкович

30 финалисток национального конкурса «Мисс Беларусь-2018» и ушачская Мила Йовович Мария Прашкович