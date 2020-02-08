Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске

Редакция
ДТП

6 февраля около восьми часов вечера в Билево сбили девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске

Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске, она в больнице. Фото ГАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Генерала Ивановского около дома №16. За рулем Fiat Marea находился 23-летний мужчина. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

ДТП на пешеходном переходе в Витебске

ДТП на пешеходном переходе в Витебске. Фото ГАИ

ГАИ проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства наезда устанавливаются, об этом сообщили в областной ГАИ.

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