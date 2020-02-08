Девушку сбили на пешеходном переходе в Витебске

6 февраля около восьми часов вечера в Билево сбили девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Генерала Ивановского около дома №16. За рулем Fiat Marea находился 23-летний мужчина. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

ГАИ проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства наезда устанавливаются, об этом сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники ГАИ Витебского РОВД оказали помощь автоледи на дороге

Трамвай, автобус и два джипа попали в ДТП в Витебске 2 февраля

Суд в Полоцке сегодня рассматривает дело о ДТП с погибшей школьницей

Все ДТП в Витебске