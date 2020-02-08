Новые методы лечения позвоночника успешно применяют в Витебске

Витебские хирурги успешно проводят операции по новой методике. Разработана новая методика сотрудниками Витебского медуниверситета совместно с практикующими хирургами Витебской областной больницы. Исследования шли почти три года и теперь алгоритмы лечения заболеваний позвоночника применяются на практике.

Научную разработку утвердили в Министерстве здравоохранения Беларуси. Ее эффективность очевидна и пациентам. В Витебск приезжают лечиться даже из соседних областей, сообщает tvr.by.

Еще год назад Александр Зайко был практически парализован. Мужчина, прикованный к постели, и не надеялся, что снова сможет ходить. Но уже сегодня он передвигается по коридорам больницы.

Александр Зайко: «Побаливает спина, и возраст. Вроде ничего такого серьезного не было. Впоследствии температура поднялась. И дальше по нарастающей пошло. В некоторых больницах не смогли оказать достойную помощь. Здесь согласились. Как в детстве, все заново, все с нуля. Сначала учишься лежать, потом учишься ворочаться, потом учишься ползать. Но тем не менее уже на ногах».

Такое чудо сотворили витебские хирурги благодаря новой методике проведения операций. Три года назад сотрудники Витебского медуниверситета и практикующие хирурги областной больницы разработали алгоритмы лечения заболеваний позвоночника.

Артем Корнилов, ассистент кафедры госпитальной хирургии Витебского государственного медуниверситета: «На первом этапе мы очищаем позвоночник от всех некротических масс, освобождаем все невральные структуры и начинаем готовить рану к спондилодезу, то есть к стабилизации позвоночника. А саму стабилизацию позвоночника мы выполняем в условиях чистой раны. Мы рану подготавливаем так, чтобы у человека можно было выполнить самый современный тип спондилодеза. В этом и есть суть наших методик».

Научную разработку утвердили в Министерстве здравоохранения Беларуси. Ее эффективность очевидна и пациентам: в город на Двине приезжают лечиться даже из соседних областей.

Николай Кондерский, заведующий хирургическим торакальным гнойным отделением Витебской областной клинической больницы: «Выполняется операция пациенту из Могилевской области. У данного пациента тяжелое заболевание позвоночника — гнойный спондилодисцит. Это воспаление межпозвонкового диска и прилежащих позвонков. У пациента тяжелая неврологическая симптоматика, нарушение силы и движения конечностей и нарушение функций тазовых органов».

Операция была сложной и длилась шесть с половиной часов. Понадобилась помощь сосудистых хирургов. Сейчас мужчина идет на поправку. Ему еще придется научиться ходить заново, но надежда на выздоровление уже есть. За три года витебские медики прооперировали более 70 человек. И большинство из них уже не имеет инвалидности.

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