Как выбрать пароварку и перестать жарить

Внимательное отношение к здоровью начинается с правильного питания. Приготовление пищи на пару более полезно, чем приготовление другими способами. Сторонники здорового образа жизни предпочитают пароварки. Однако как выбрать лучшую пароварку, на что обратить внимание? Давайте разберемся.

Общеизвестно, что приготовления продуктов на пару позволяет сохранить витамины и микроэлементы столь необходимые для сохранения здоровья. Еще одним преимуществом пароварки является более низкая калорийность пиши, приготовленной в этом устройстве. Это из-за отсутствия масла, которое добавляется обычно при жарке. Если вы можете прожить без хрустящей корочки, то пароварка будет очень вам кстати. Осталось выяснить какую марку и модель выбрать.

Конструктивные особенности пароварок

Пароварки, безусловно, различаются как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Они отличаются друг от друга типом управления, количеством лотков, наличием дополнительных функций. При этому конструкция пароварок, фактически, идентичная. Корпус имеет такие детали как резервуары для готовки, крышка, переключатель режимов, емкость для чистой воды, генератор пара, лоток для сбора воды и перфорированное дно.

Обычная температура выделяемого в системе пара составляет чуть белее, чем 100 градусов Цельсия. Однако по мере того, как пар поднимается выше внутри корпуса, он охлаждается. Исходя из этой особенности устройства, мясо кладут в нижний ярус. Твердые овощи кладут немного выше, а каши размещают на верхнем ярусе.

Как правильно выбрать пароварку по мощности?

Мощность прямо влияет на продолжительность приготовления пищи. Чем выше мощность — тем более интенсивно генерируется пар в системе. Более мощная пароварка способна вскипятить воду за считанные минуты. Процесс приготовления, следовательно, ускоряется.

В зависимости от количества человек в семье стоит выбирать и подходящее устройство. Обычно рекомендуется выбирать приборы мощностью 1000 – 2000 Вт. Например, для семьи из четырех человек вполне подойдет модель Endever Vita, которая имеет мощность 1000 Вт.

Где покупать?

Управление может отличаться у различных моделей. Например, переключатель времени приготовления может быть как кнопочным, так и поворотным. В каких-то моделях также присутствует датчик регулятор времени и уровня подогрева продуктов. Чем дороже модель, тем сложнее там модуль управления. Если вы не хотите изучать сложную технику, то выбираете ходовые модели в среднем ценовом сегменте. К тому же, простые системы служат дольше, а ломаются реже.

Раз уж мы заговорили про поломки, а это, к сожалению, может случится с любой техникой, то лучше пользоваться пароваркой известного бренда, который специализируется на выпуске именно пароварок. Выбирая товар, стоит обращаться к официальным дилерам, например, Braun-shop. Дело в том, что интернет-магазин Braun-Shop.by обеспечивает высокий уровень сервиса и предоставляет официальную гарантию на всю технику.

Коль вы решили начать питаться правильно, то вы на правильном пути. Вам остается только определиться с правильными продуктами и добыть отличные рецепты приготовления вкусной и здоровой еды. Об этом — в следующих статьях.