Чем заняться в Витебске в последние дни августа и 1 сентября

Витебск подготовил насыщенную программу для жителей и гостей города: от фестиваля электронной музыки и гавайской вечеринки до детских праздников ко Дню знаний.
Активный отдых и культура
С 29 по 31 августа во Дворце спорта пройдут массовые катания на коньках, а библиотека имени В.И. Ленина предложит интерактивную экскурсию о жизни и творчестве Пушкина.
Кино, концерты и театр
29 августа откроется уличный кинотеатр со сказочным фильмом «Школа магических зверей: Загадка волшебного леса». В этот же вечер состоится концерт хитов 90-х и 2000-х в филармонии, спектакль «Мамуля» в ДК Железнодорожников и футбольный матч «Витебск» — «Молодечно».
Гавайская вечеринка и благотворительная акция
30 августа в агрогородке Новка пройдут детский праздник и вечеринка «ALOHA PARTY» с фестивалем красок. В парке аттракционов с 15:00 пройдет благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» с играми, розыгрышами и пенным шоу.
Фестиваль «Пойма»
30 и 31 августа — главный музыкальный уикенд лета: фестиваль «Пойма» на берегу Витьбы с двумя сценами, зонами отдыха, фудкортом и Городом мастеров. Билеты — от 119 рублей.
Концерт группы «еNOTы»
31 августа во дворе филармонии выступит кавер-группа «еNOTы», билет — 13 рублей.
День знаний
1 сентября в Летнем амфитеатре пройдут праздничные концерты «Здравствуй, школьная планета!», а в парке «Мадагаскар» гостей ждут квесты, шоу-программы и интерактивные площадки. Для школьников действует акция «КЛАССный музей» в областном краеведческом музее.
Город предлагает отдых на любой вкус — от активных развлечений и концертов до семейных праздников и тематических вечеринок.
