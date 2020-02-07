Витебский художественный музей приглашает отметить День Влюбленных

14 февраля — День Влюблённых. Для нашего города, который является туристическим центром, этот праздник особенно актуален. Ведь в Витебске так много интересных мест, которые стоит посетить. Город с более чем тысячелетней историей привлекает множество туристов из разных стран. А сколько в Витебске музеев!
Витебский художественный музей проводит ряд активностей в День Влюблённых. Расскажем о них подробнее.
Акция «Билетик на двоих»
Для влюбленных пар вход в Художественный музей по одному билету (с 7 по 15 февраля). Проводится для привлечения посетителей в музей: для участия в конкурсе «Влюбленные в музее», «Мое признание в любви», интерактивной игры.
Интернет-конкурс «Влюбленные в музее»
Музей приглашает жителей и гостей города Витебска принять участие в конкурсе романтической фотографии ко Дню Святого Валентина «Влюбленные в музее».
Порядок проведения конкурса:
- Влюбленной паре нужно придти в музей в период с 7 по 15 февраля 2020 года включительно (по одному билету на двоих).
- В кассе музея вместе с билетом получить цветное сердечко, подтверждающее участие в конкурсе.
- В любом из экспозиционных залов сделать совместное фото с любым понравившимся экспонатом. Полученное в кассе сердечко должно присутствовать в фото, предоставляемом на конкурс
- Ваших креативных фотографий либо селфи должно быть три или более. Ваши фото должны отразить темы:
- Фото в фотозоне музея
- Фото с самым романтичным экспонатом в музее на ваш взгляд.
- Фото с наиболее понравившимся вам экспонатом.
- Свои оригинальные фото разместить у себя на странице в контакте с хештегом #художественный#музей#14февраля. Админом группы Художественного музея вконтаке делается репост записи с фото на страницу музея. Либо сбросить в альбом « Я в Художественном!».
- Конкурс-флешмоб проводится в период с 7 по 15 февраля.
- Итоги конкурса будут подведены независимым жюри 15 февраля в 16.00. В жюри входят: фотохудожник Дмитрий Осипов, фотохудожник Валерий Голубцов, сотрудники музея.
- В конкурсе оцениваются: 1. Эмоциональная насыщенность фото 2. Оригинальность 3. Привнесение в фото дополнительных элементов – приветствуются тематическая одежда, аксессуары в виде сердца и другое.
- Пара, приславшая самое оригинальное фото, получает в подарок букет цветов ручной работы из конфет, пригласительный в Художественный музей и билетик для двоих на башню Ратуши!
Тематические фотозоны
Музей с 7 по 15 февраля предлагается организация ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОТОЗОН в холле 1-го этажа: «Скамейка для влюбленных», «Фото в старинной раме». Используются красивые ростовые цветы авторства витебской мастерицы.
Акция «С любовью к посетителям…»
При благоприятных погодных условиях для привлечения посетителей в музей 14 февраля планируется проведение ЗО-МИНУТНОЙ АКЦИИ «С ЛЮБОВЬЮ К ПОСЕТИТЕЛЯМ…» (раздача бумажных «валентинок» с тёплыми пожеланиями). Каждая «валентинка» предоставляет скидку в музей в размере 50% стоимости входного билета!!!
Акция-перфоманс «Мое признание в любви…»
Художественный музей приглашает всех влюбленных и не только создать вместе шедевр! Уже с 7-го февраля в холле музея вы увидите большой ватман. Рядом акварель, кисти, маркер. Рисуйте на нем сердечки, имена любимых и все, что вызывает романтические чувства. А еще можете писать признания в любви музею, свои яркие эмоции от посещения экспозиций и выставок.
15 февраля – все, что нужно, это прийти в музей в назначенное время (13.00). Начнется перформанс любящих сердец! За дело возьмется знаменитый витебский художник, живописец Александр Слепов! Из любительских рисунков он сделает настоящее произведение искусства!
Вход на мероприятие свободный – ждем всех желающих!
Литературный вернисаж «Не обещайте деве юной Любови вечной на земле…»
Художественный музей приглашает посетить не только выставки музея, но и насладиться литературным вернисажем. Пригласите свою вторую половинку в субботний день послушать прекрасные поэтические строки в атмосфере искусства.
Литературный вернисаж начнется в 14.00. в зале музея №10. Вход — по входному билету в музей.
Танцевальный вечер в традициях XIX века. Клуб культурно-исторической реконструкции “Паўночная вежа”.
Проект “Шляхецкі баль” берет свое начало в 2007 году. Посвящен изучению и популяризации культуры Беларуси эпохи Средневековья и 19 века. Культура танца, которая сейчас во многом утеряна, это не только умение красиво двигаться. Это образование. Это образование музыкой, этикетом, традицией, историей. Танец – это та связующая нить, которая объединяет прошлое, настоящее и будущее. Клуб культурно-исторической реконструкции “Паўночная вежа” возрождает аутентичные досуговые мероприятия шляхты Беларуси эпохи Средневековья и 19 века: танцевальные вечера, салоны, ампирные пикники. Проведите субботний вечер не только интересно, но и получая новые знания. Приходите и окажитесь на балу 19 века!
Танцевальный вечер проходит в Художественном музее с 15.00. Вход на бал по входному билету в музей.
Интерактивная игра «Вечные ценности в произведениях великих мастеров»
В течение дня 14-15 февраля предлагается посетителям проведение данной игры на бесплатной основе. По предварительной записи. Первым трем группам участников музей дарит открытки ручкой работы Love is. Игра приурочена к празднику Всех влюбленных. В ней отражаются вечные всем понятные ценности: любовь в семье, забота о детях, труд, радость материнства.
«Коробочка желаний»
В холле музея рядом с фотозоной посетителей ждем приятный сюрприз от музея – «КОРОБОЧКА ЖЕЛАНИЙ». Каждый желающий может вытянуть из коробочки красивый сверточек с пожеланием. А там мы с вами увидим знакомое каждому пожелание и картинку Love is…