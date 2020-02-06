Витебские разработчики представят робота-обувщика на выставке в Милане

Витебская IT-компания «ЛАЦИТ — Лаборатория цифровых технологий» представит свои инновационные разработки Милане (Италия) на крупной международной выставке оборудования и технологических инноваций для кожевенной и обувной промышленности SIMACTanningTech, пишут «Витебские вести».

Витебские разработчики, входящие в состав международной группы компаний ICOLGroup, продемонстрируют машины собственной разработки, программное обеспечение, устройства и сенсоры, а также комплексные интегрированные решения по роботизации производственных процессов обувной промышленности, аналогов которым в мире еще нет. С помощью искусственного интеллекта роботы белорусского производства выполняют необходимые операции от дефектовки и оцифровки кожи до раскроя всех деталей обуви. Примечательно, что перенастройка оборудования для каждого нового цикла производится автоматически, без участия человека. Эти операции выполняют цифровые двойники.

Цифровой фабрикой нового поколения в Беларуси стало СООО «Белвест». Сегодня проект находится на стадии реализации. параллельно происходит тестирование машин.

Второй уникальный инновационный продукт компании, который будет представлен в Милане, — облачная интеллектуальная платформа для обувного сообщества. Она призвана объединить всех игроков бизнеса: от дизайнеров и поставщиков до производителей продукции и ритейлеров, чтобы оперативно решать их задачи по поиску, планированию и организации производства и продаж.