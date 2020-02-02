3 тонны спиртосодержащей жидкости задержали в оршанском районе

На территории Оршанского района сотрудниками ГАИ была пресечена незаконная перевозка спиртосодержащей жидкости. Водитель в автомобиле перевозил без сопроводительных документов 660 пятилитровых ёмкостей со спиртосодержащей жидкости общим объемом 3300 литров, сообщили в ГАИ Витебска. Оршанский район не первый раз фигурирует в сводках ГАИ в связи с незаконной перевозкой спиртосодержащих жидкостей.

Ночью 31 января на 569 км автодороги М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» вблизи деревни Юрцево Оршанского района сотрудниками ГАИ УВД Оршанского райисполкома для проверки был остановлен грузовой фургон «IVECO» под управлением 37-летнего жителя Могилевской области.

Данный гражданин и автомашина с алкогольной продукцией доставлены в Оршанский РУВД для дальнейшей проверки.

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