Мать постирала в машинке новорожденного ребенка, он умер

Совершенно дикий случай произошел в городе Талица Свердловской области. 23 января многодетная мать, родив раньше положенного срока дома ребенка, положила его в стиральную машину и включила технику. Когда мать засунула младенца в стиральную машинку, он бы живым, сообщает портал E1.ru со ссылкой на представителей Талицкого межрайонного следственного отдела СКР.

Уточняется, что труп младенца направили на судмедэкспертизу. Проверка показала, что крохотная девочка была жива до того, как ее положили в стиральную машинку.

— Тело ребёнка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств. В ходе обследования установлено, что младенец родился живым, скончался от травм, несовместимых с жизнью, — цитирует издание сотрудников местного отдела.

В ведомстве добавили, что женщину направят на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить её вменяемость. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Сразу после происшествия женщина заявила, что малыш родился мёртвым.

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