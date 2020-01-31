Как будет выглядеть самое большое граффити Витебска? Результаты конкурса

Редакция
Город, Культура

Эскиз самого большого граффити в Витебске утвердила конкурсная комиссия из представителей власти, общественных активистов и художников.

Планируется, что граффити площадью 1200 квадратных метров разместится на стене здания ОАО «Вистан» на улице Средненабережной со стороны Западной Двины.

– Такое огромное граффити должно «выстрелить», сделать наш город еще привлекательнее, – высказал свое мнение глава администрации Железнодорожного района Юрий Панфилов. – Оно должно вписаться в историческую концепцию Витебска, привлечь молодежь. Ведь в перспективе мы планируем благоустроить это место, там будет работать выездная торговля, появится световое оформление, возможно, даже будут демонстрироваться фильмы.

Граффити в Витебске

Фото: vitvesti.by

На конкурс граффити было подано 13 работ от художников из Гомеля, Бобруйска, Витебска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

После обсуждения члены конкурсной комиссии определили две подходящие работы: Даниила Данета из Екатеринбурга и Степана Журавлева из Санкт-Петербурга. Автор первой описал свою концепцию так: «Витебск – это город, где творили самые известные представители авангарда XX века – Казимир Малевич, Марк Шагал, Эль Лисицкий. Моя работа – современная постмодернистская интерпретация картины Марка Шагала «Над городом». Степан Журавлев решил «геометрическими формами линий подчеркнуть архитектуру здания, перекрыть всю площадь фасадов по периметру сооружений», пишет vitvesti.by.

Граффити в Витебске

Фото: vitvesti.by

Как отметили организаторы конкурса, комиссия выбрала две работы, так как, по мнению экспертов, обе нуждаются в доработках по цвету, композиции. К тому же их авторы проживают в Российской Федерации, поэтому необходимо уточнить возможность их приезда в Витебск для реализации проекта.

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