Как будет выглядеть самое большое граффити Витебска? Результаты конкурса

Эскиз самого большого граффити в Витебске утвердила конкурсная комиссия из представителей власти, общественных активистов и художников.

Планируется, что граффити площадью 1200 квадратных метров разместится на стене здания ОАО «Вистан» на улице Средненабережной со стороны Западной Двины.

– Такое огромное граффити должно «выстрелить», сделать наш город еще привлекательнее, – высказал свое мнение глава администрации Железнодорожного района Юрий Панфилов. – Оно должно вписаться в историческую концепцию Витебска, привлечь молодежь. Ведь в перспективе мы планируем благоустроить это место, там будет работать выездная торговля, появится световое оформление, возможно, даже будут демонстрироваться фильмы.

На конкурс граффити было подано 13 работ от художников из Гомеля, Бобруйска, Витебска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

После обсуждения члены конкурсной комиссии определили две подходящие работы: Даниила Данета из Екатеринбурга и Степана Журавлева из Санкт-Петербурга. Автор первой описал свою концепцию так: «Витебск – это город, где творили самые известные представители авангарда XX века – Казимир Малевич, Марк Шагал, Эль Лисицкий. Моя работа – современная постмодернистская интерпретация картины Марка Шагала «Над городом». Степан Журавлев решил «геометрическими формами линий подчеркнуть архитектуру здания, перекрыть всю площадь фасадов по периметру сооружений», пишет vitvesti.by.

Как отметили организаторы конкурса, комиссия выбрала две работы, так как, по мнению экспертов, обе нуждаются в доработках по цвету, композиции. К тому же их авторы проживают в Российской Федерации, поэтому необходимо уточнить возможность их приезда в Витебск для реализации проекта.

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