Новая порция изумительных фотографий Витебщины, участвующая в фотоконкурсе «Витебского Курьера»

Напомним, издание «Витебский Курьер» проводит фотоконкурс «Моя Витебщина». Мы продолжаем публиковать фотографии, поступающие от авторов для участия в конкурсе. Фотоконкурс продлится до конца февраля.

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Смотрите предыдущую серию фотографий природы Витебщины. Голосуйте за понравившиеся фото, это поможет авторам лучших фоторабот победить в конкурсе.

Авторов приглашаем к участию в фотоконкурсе!

Фотоработы, участвующие в фотоконкурсе «Моя Витебщина» от «Витебского Курьера»