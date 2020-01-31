Новая порция изумительных фотографий Витебщины, участвующая в фотоконкурсе «Витебского Курьера»

Напомним, издание «Витебский Курьер» проводит фотоконкурс «Моя Витебщина». Мы продолжаем публиковать фотографии, поступающие от авторов для участия в конкурсе. Фотоконкурс продлится до конца февраля.
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Смотрите предыдущую серию фотографий природы Витебщины. Голосуйте за понравившиеся фото, это поможет авторам лучших фоторабот победить в конкурсе.
Авторов приглашаем к участию в фотоконкурсе!
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Природа Витебщины. Автор Вячеслав Борисенко #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Тенистая аллея. Начало августа 2019 г.в дендрологическом саду имени Гомзы (д. Ореховно, Глубокский район), второго по величине и видовому разнообразию в Беларуси после минского Центрального ботанического сада. Автор Ann Priadko. #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
Фотоработы, участвующие в фотоконкурсе «Моя Витебщина» от «Витебского Курьера»