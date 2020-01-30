Фотоработы, участвующие в фотоконкурсе «Моя Витебщина» от «Витебского Курьера»

Издание «Витебский Курьер» проводит фотоконкурс «Моя Витебщина». Здесь будем публиковать фотографии, поступающие от авторов для участия в конкурсе. Фотоконкурс продлится до конца февраля.

Подписывайтесь на наш инстаграм «Витебского Курьера» и голосуйте за понравившиеся фото, это поможет авторам лучших фоторабот победить в конкурсе.

Авторов приглашаем к участию в фотоконкурсе!