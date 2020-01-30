Фотоработы, участвующие в фотоконкурсе «Моя Витебщина» от «Витебского Курьера»

Издание «Витебский Курьер» проводит фотоконкурс «Моя Витебщина». Здесь будем публиковать фотографии, поступающие от авторов для участия в конкурсе. Фотоконкурс продлится до конца февраля.
Подписывайтесь на наш инстаграм «Витебского Курьера» и голосуйте за понравившиеся фото, это поможет авторам лучших фоторабот победить в конкурсе.
Авторов приглашаем к участию в фотоконкурсе!
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Черношейная поганка. Рыбхозные пруды, д. Старые Лавки, Чашникского р-на Фото: Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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:Кощеев Виталий Грация большой белой цапли. оз. Лукомское, Чашникского р-на, о-в Рыбный #МояВитебщина#ВитебскийКурьер#Витебск#Vitebsk
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Кощеев Виталий Любопытство лисят. д. Дудари, Чашникского р-на #МояВитебщина#ВитебскийКурьер#Витебск#Vitebsk
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Воробьиный сыч у занятого дупла. д. Болюто, Чашникского р-на. Фото: Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Обустроил гнездо. Большой баклан. Оз. Лукомское, Чашникского р-на, о-в Рыбный. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Зимородок на ноябрьском солнце. р. Югна, д. Старые Лавки, Чашникского р-на. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Вылупление птенца серебристой чайки. оз. Лукомское, Чашникского р-на, Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Оляпка – редкий зимний гость. р. Ула, г. Лепель. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Песчанка в поисках пищи. Пляж г. Новолукомля, оз.Лукомское. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Скрытный коростель! д. Белая Церковь, Чашникского р-на. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk
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Гроза мышей – обыкновенный канюк! д. Старый Лукомль, Чашникского р-на. Автор Кощеев Виталий #МояВитебщина #ВитебскийКурьер #Витебск #Vitebsk