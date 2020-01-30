Подорожание гречки в Беларуси пока будут сдерживать. А что потом?

Цены на гречку будут регулировать до 28 апреля. Горисполкомы срочно направили ритейлерам письма с требованием «взять вопрос на контроль».

Временное регулирование цен на гречку в Беларуси ввели с 1 ноября 2019 года, это должно было продлиться до 28 января 2020 года. Меры приняли, чтобы не допустить быстрого и необоснованного роста цен на этот товар. В прошлом году гречка оказалась в лидерах роста цен, подорожав на 36,4%.



По информации tut.by, сейчас 800 граммов российской гречки в наших магазинах стоят в среднем 1,8-2 рубля, а 700 граммов белорусской — около 2 рублей. В октябре 2019 года также говорили о том, что в 2019 году урожай гречихи в Беларуси оказался меньше, чем в прошлом. Как по этому поводу высказался Президент Александр Лукашенко: