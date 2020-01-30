Александр Лукашенко назвал город Витебск красивым и непростым

Сегодня новым председателем Витебского горисполкома был назначен Вадим Владимирович Зарянкин.

Обращаясь к новому председателю Витебского горисполкома Вадиму Зарянкину, Президент сказал:

«Витебск — город красивый, хороший, удобный, но не простой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей — от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей».

По словам Главы государства, работать в руководстве этого города почетно, хоть и непросто, сообщает president.gov.by. Александр Лукашенко также напомнил, что он родился в Витебской области.

— Мне чем нравится Витебск — он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно, когда дожди, а дождей там хватает, и влаги тоже. И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый и удобный город, и могу только пожелать вам успехов и не останавливаться. И принципиальности! — отметил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что нынешний год очень серьезный и сложный, поэтому необходимо «напрягаться до неимоверности». Особенно в Витебской области, подчеркнул Президент.

«Витебску будет хороший кусок работы. Думаю, и Брест будет озадачен по всем направлениям», — подчеркнул белорусский лидер.

Вадим Зарянкин назначен новым председателем Витебского горисполкома. Что известно о мэре Витебска?