В Витебске создадут демонстрационный центр развития смарт-индустрии

Демонстрационные центры развития смарт-индустрии планируется создать в Беларуси при поддержке Европейского союза. Данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра экономики Юрия Чеботаря с главой делегации ЕС Берендом де Гроотом, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Реализация проекта по созданию таких центров в вузах Витебской, Гомельской и Могилевской областей может начаться уже в 2021 году.
Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества для развития инноваций и предпринимательства в сфере высшего образования, сообщили в министерстве.
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