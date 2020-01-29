Молодых специалистов на селе могут избавить от срочной военной службы

Молодым специалистам на селе могут заменить срочную военную службу на службу в резерве. Такую идею высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у Президента, посвященном обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

Приводился пример, когда колледж более трех лет готовит специалиста, тратит на это бюджетные деньги, а молодой человек, отслужив в армии, в не спешит вернуться в сельскую местность. Министр сельского хозяйства предложил предоставить молодым специалистам призывного возраста право на службу в резерве по ходатайству нанимателя.

Глава государства поручил изучить этот вопрос и выработать оптимальный вариант. При этом Александр Лукашенко высказал свои соображения по поводу службы в армии и военной подготовки специалистов из сельской местности:

— Вот он получил высшее образование, чего его в армию тащить? Мы больше потеряем. Пусть они по два месяца зимой отлучаются на военную подготовку. Это тоже для них льгота. Будете работать в сельском хозяйстве — в армию не пойдете, но на два месяца мы вас будем призывать и учить по военным специальностям. Мы должны их научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне смогли служить, защитить свои семьи. Поэтому надо поставить госсекретарю и военным эту задачу. Пусть внесут предложения. Может, военные придумают какой-то другой вариант. Но пройти эту суровую школу жизни нужно всем.