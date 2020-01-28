БК Лига Ставок — один из самых надежных и популярных букмекеров в России. Если вы решили заключать пари именно здесь, то вряд ли пожалеете о своем выборе. Разберем двадцать важных вопросов о Лиге Ставок, которые задают новички в начале игры. Зная ответы на них, вам будет проще сделать окончательный выбор и приступить к игре.

Как стать клиентом букмекера

На официальном сайте нужно заполнить стандартную анкету, правильно ответив на все вопросы. Стать клиентом могут только совершеннолетние жители России. У вас не получится скрыть информацию о себе, ведь позже придется пройти процедуру идентификации личности. Во время заполнения анкеты обязательно укажите актуальный адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Единственный легальный сайт расположен в доменной зоне .ру. Не рекомендуем регистрироваться на офшорном ресурсе, тогда вам придется постоянно искать зеркало Лига Ставок.

Какие требования к паролю во время регистрации

Минимальное количество символов для пароля — от 8 до 30. Он не должен совпадать с электронной почтой. Пароль должен состоять обязательно из одной цифры, прописной и заглавной буквы.

Рекомендуем сразу записать свои данные для входа, чтобы в дальнейшем не пришлось восстанавливать их.

Как пройти идентификацию

Летом в 2019 году вышел новый закон об упрощенной верификации личности для партнеров Первого ЦУПИСа. То есть, вы можете пройти проверку документов в удаленном режиме на сайте букмекера. В таком случае будут использованы некоторые лимиты. Например, нельзя выводить более 60 000 рублей.

Если вы хотите пройти полноценную верификацию, тогда вам нужно посетить салоны сети Связной, Контакт или приехать в наземный клуб букмекера. Не забудьте взять документы и телефон.

Есть ли у компании предложения для новичков

Каждый новый клиент конторы может получить бонус до 3000 рублей. Вам нужно пройти регистрацию и верифицировать личность. После этого вы получаете фрибет в размере 500 рублей. Далее сделайте первую ставку. Компания подарит еще один фрибет в размере суммы ставки. Детальные условия на сайте букмекера.

Как можно пополнить счет

В арсенале букмекера есть все популярные платежные системы. Для внесения денег на счет вы можете использовать:

банковские карты МастерКард, Виза и МИР;

электронные кошельки ЦУПИС, Яндекс.Деньги, Киви и ВебМани;

интернет-банки Тинькофф, Росбанк, ПочтаБанк;

мобильные операторы МТС, Билайн, Теле2, Мегафон.

Более детально о каждом способе можно прочитать на сайте Первого ЦУПИСа.

Не могу авторизоваться на сайте, что делать

Если вы забыли логин или пароль, то попробуйте восстановить данные. Перед этим внимательно посмотрите на раскладку клавиатуры. Возможно, вы выбрали не тот язык. Обратите внимание на клавишу Caps Lock.

Как заключить пари

Выберите спортивную дисциплину, определитесь с турниром и событием. Теперь нажмите на нужный коэффициент. Справа проверьте игровой купон, в нем появится событие. Теперь пропишите сумму и подтвердите действие. Ожидайте окончания матча.

Какие бывают ставки

Все ставки можно разделить на прематчевые — до начала события и лайвовые — во время игры. Ординар — классическая одиночная ставка, экспресс — ставка из нескольких несвязанных между собой событий, вы должны предугадать все исходы, система — несколько экспрессов, не все варианты можно предугадать, все зависит от размерности пари.

Есть ли у букмекера наземные пункты приема ставок

БК Лига Ставок — один из лидеров по количеству наземных пунктов. Клубы работают во всех крупных городах России. Открыв клубную карту, вы можете принимать участие в дополнительных акциях от букмекера.

Потерял доступ к почте, которая привязана к аккаунту, как быть

Ваша почта — это логин для авторизации на сайте. Еще во время регистрации правильно указывайте электронный ящик, к которому вы никогда не потеряете доступ. Если по какой-то причине вы не можете зайти на свой емейл, тогда обратитесь к администрации того сайта, где вы открывали ящик.

Если восстановить доступ не удалось, тогда вам придется приехать в наземный клуб с документами и написать заявление о смене электронной почты и указать новый адрес.

Показывает ли компания трансляции матчей

Компания транслирует популярные события не только на сайте, но и в своих клубах. Каждый день вы можете просмотреть более 150 трансляций, а это 55 тысяч прямых эфиров всего за один год. Более того, осенью контора усовершенствовала свое приложение. Теперь вы сможете просматривать несколько матчей одновременно и делать ставки. А еще Лига Ставок транслирует бои ММА.

Какая минимальная ставка

Минимальная ставка в январе 2020 года — всего 100 рублей. Размер максимального пари букмекер устанавливает индивидуально.

Как получить мой выигрыш

Для вывода средств можно использовать электронные кошельки, банковский перевод, а также банковские карты. Есть условие — вам нужно использовать ту систему, с помощью которой был пополнен игровой баланс.

Можно ли использовать для транзакций карточку родственника

Для пополнения игрового счета и вывода средств можно использовать только те платежные системы, которые открывали вы. Нельзя перевести деньги на карту или кошелек своего друга или родственника.

Будут ли взиматься налоги с моей прибыли

Если размер прибыли за год не превышает сумму 4000 рублей, то вы можете не отчитываться перед ФНС. В случае выигрыша в размере от 4000 до 15 000 рублей вам придется лично подать декларацию, указав нужную сумму. Компания выступает вашим налоговым агентом, если вы смогли выиграть от 15 000 и более. Она сама декларирует ваши доходы.

Есть ли лимиты для вывода средств

На электронный кошелек можно перевести сумму от 100 рублей, а на банковскую карту — от 1000 рублей. Максимумы устанавливает Первый ЦУПИС, о них вы можете прочитать на сайте этой кредитной организации.

Какие акции действуют на данный момент

В январе 2020 года, кроме фрибета для новичков, можно принять участие и в другие программах: “Конкурс прогнозов”, “Лига миллионеров”, “Экспресс дня”.

Можно ли отменить пари

К сожалению, продать ставку или отменить ее невозможно. Будьте внимательны. Перепроверяйте данные еще до того, как вы подтвердили ставку.

Как связаться с администрацией

Справа внизу вы найдете значок живого чата оранжевого цвета, можете написать менеджерам. Срочные вопросы лучше решить по телефону горячей линии — 8 800 555-44-55, все звонки из России бесплатные. Еще один вариант — электронная почта — info@ligastavok.ru.

Кстати, Лига Ставок есть во всех популярных социальных сетях. Активные ссылки расположены внизу сайта. Там вы сможете прочитать отзывы о БК Лига Ставок и найти много полезной информации.

Могу ли я удалить аккаунт

Вы не можете удалить свою персональную страницу по желанию, но вы можете заморозить свой счет. Для этого обратитесь с заявлением к администрации. Если вы не использовали свой аккаунт более трех месяцев, то компания может отправить его в архив.

Мы надеемся, что больше вопросов у вас не осталось, и вы можете приступить к игре.