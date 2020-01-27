Определены финалисты отборочного тура международных конкурсов «Славянского базара в Витебске»

Во время подготовки к XXIX Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске» Министерство культуры проводит отбор представителей Беларуси на участие в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и XVIII Международном детском музыкальном конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.

23 января в Молодежном театре эстрады состоялся второй этап отборочных туров к международным конкурсам: экспертные группы просматривали представленные претендентами видеоматериалы. Было подано 69 заявок, в том числе от представителей областей и Минска, учреждений образования и культуры, подчиненных профильному министерству, сообщает Белта. В итоге определены по 10 исполнителей для участия в финале национального отбора.

Участниками заключительного прослушивания отборочных туров к конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск» стали Ольга Булай (Витебская область), Роман Волознев (Минск), Алина Гулевич (Гродненская область), Яна Журавская (Витебская область), Павел Козич (Минск), Екатерина Лазука (Минск), Анастасия Лейкина-Язева (Витебская область), Дарья Рудко (Брестская область), Александр Саванец (Минск), Алина Чижик (Гродно).

В число участников заключительного прослушивания отборочных туров к детскому музыкальному конкурсу «Витебск» вошли Мария Хассан Альхафез (Гомель), Елисей Касич (Витебская область), Стефания Круглая (Минск), Ангелина Ломако (Витебская область/Минск), Елизавета Мея (Минская область), Арина Пехтерева (Могилев), Дмитрий Пуховский (Могилев), Надежда Романовская (Витебская область), Мария Садыгова (Гомель), Ульяна Тищенко (Могилев).

Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет 14 марта во Дворце культуры Лиды.

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