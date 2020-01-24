Производство топливных пеллет из льнокостры запущено в Орше

КУП «Оршатеплосети» запустило производство топливных пеллет из льнокостры, сообщил директор предприятия Петр Гишкелюк.

Проект реализован в соответствии с указом №506 «О развитии Оршанского района» за счет собственных средств предприятия и привлеченных кредитов банков. Объем инвестиций составил свыше BYN 320 тыс. Оборудование установлено в реконструированном цехе на базе бывшего здания завода ЖБИ. Мощность производственной линии составляет до 1,5 тонн продукции в час. Предусмотрена возможность в будущем повысить производительность вдвое. Поставлять сырье будут Ореховский, Дубровенский, Горецкий и Шкловский льнозаводы.