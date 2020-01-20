Согласно концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения до 2030 года в Беларуси построят 30 региональных центров по сортировке и использованию отходов.

В течение 10 лет на реализацию концепции направят более Br1,4 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в пресс-центре Белта.

Реализовать проекты планируют с привлечением средств международных финансовых организаций, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, на деньги которого будет построен региональный полигон в Пуховичах Минской области. На деньги Международного банка реконструкции и развития планируется строительство двух комплексов по использованию отходов. «Практически в каждой области уже разрабатываются региональные схемы, после их согласования будут приниматься меры для создания объектов», — добавил замминистра.

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