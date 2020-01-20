Хозяйства Витебской области направили на подготовку техники к весне Br4,2 млн

Хозяйства Витебской области на подготовку техники к весенним полевым работам направили Br4,2 млн, сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

К ремонту техники в регионе приступили с 1 ноября 2019 года, именно эта дата считается началом нового ремонтного периода. Общая потребность в финансах на подготовку машин и агрегатов к весенним полевым работам составляет Br31,7 млн. Помимо собственных вложений хозяйств часть необходимых средств будет выделена из районных бюджетов.

По последним данным, готовность энергонасыщенной техники в области составляет 87%, комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов — 60%, сеялок и разбрасывателей минеральных удобрений — по 70%, культиваторов и машин для внесения твердых органических удобрений — по 73%. Все работы ведутся в соответствии с разработанным графиком. На 1 марта уровень общей готовности техники должен достигнуть не менее 95%, сообщает Белта.