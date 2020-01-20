Витебские школьники завоевали 7 медалей на олимпиаде в Алматы

Витебские школьники завоевали 7 медалей на XVI Международной Жаутыковской олимпиаде в Алматы (Казахстан).
Золотой медали удостоен Ярослав Борисов (11-й класс, гимназия №8 Витебска). Серебряную медаль завоевал Константин Сегодник (11-й класс, гимназия №8). Бронзовыми медалями награждены Виктор Маковский, Николай Юдин, Андрей Далецкий (все — 11-й класс, гимназия №2), Алексей Ульянов (11-й класс, гимназия №8), Константин Смирнов (10-й класс, гимназия №1 Витебска имени Ж.И.Алферова).
Всего в XVI Международной Жаутыковской олимпиаде приняли участие 622 учащихся в составе 84 команд из 20 стран мира: Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Норвегии, ОАЭ, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Швеции, сообщает Белта.