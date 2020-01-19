Что думают люди о поступке молодого человека, который напал на сотрудников Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Результаты голосования

Две недели назад «Витебский Курьер» запустил онлайн голосование, чтобы выяснить мнение людей о поступке молодого человека, который 1 января напал на сотрудников Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД и нанес им ножевые ранения. Также он успел бросить на территорию отделения две стеклянные емкости с горючей жидкостью.

В голосовании приняло участие 35 человек.

Результаты голосования таковы (по состоянию на 19.01.2020):

Вопрос:

Осуждаете ли вы поступок молодого человека?

Ответы:

68.57% да (осуждает поступок),

(осуждает поступок), 31.43% нет (не осуждает поступок).

Мы считаем, что голосование на сайте не является социологическим исследованием. Однако результаты заслуживают внимания и заставляют задуматься.