Что думают люди о поступке молодого человека, который напал на сотрудников Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Результаты голосования

Две недели назад «Витебский Курьер» запустил онлайн голосование, чтобы выяснить мнение людей о поступке молодого человека, который 1 января напал на сотрудников Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД и нанес им ножевые ранения. Также он успел бросить на территорию отделения две стеклянные емкости с горючей жидкостью.
В голосовании приняло участие 35 человек.
Результаты голосования таковы (по состоянию на 19.01.2020):
Вопрос:
Осуждаете ли вы поступок молодого человека?
Ответы:
- 68.57% да (осуждает поступок),
- 31.43% нет (не осуждает поступок).
Мы считаем, что голосование на сайте не является социологическим исследованием. Однако результаты заслуживают внимания и заставляют задуматься.