Как прошли крещенские купания в Витебске. Замораживающие фото

Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне (Богоявление) — один из великих непереходящих двунадесятых праздников. Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
В Витебске на территории военного городка 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сегодня прошли крещенские купания. В постоянно действующей водосвятной часовне в воду окунулись около 600 военнослужащих бригады, а также сотрудники органов внутренних дел УВД облисполкома и военнослужащие войсковой части 5524 внутренних войск.
Фото: Белта.
По материалам Белта
Читайте также:
Крещение Господне: что можно, а что нельзя
Где можно окунуться на Крещение недалеко от Витебска
7 старинных крещенских обрядов и суеверий родом из Витебщины