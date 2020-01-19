Как прошли крещенские купания в Витебске. Замораживающие фото

Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне (Богоявление) — один из великих непереходящих двунадесятых праздников. Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

В Витебске на территории военного городка 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сегодня прошли крещенские купания. В постоянно действующей водосвятной часовне в воду окунулись около 600 военнослужащих бригады, а также сотрудники органов внутренних дел УВД облисполкома и военнослужащие войсковой части 5524 внутренних войск.

Фото: Белта.

По материалам Белта

Читайте также:

Крещение Господне: что можно, а что нельзя

Где можно окунуться на Крещение недалеко от Витебска

7 старинных крещенских обрядов и суеверий родом из Витебщины