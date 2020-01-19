Сегодня День спасателя Беларуси. МЧС отмечает 20-летие

Ежегодно 19 января в Беларуси отмечается профессиональный праздник работников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня по всей стране пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню спасателя и 20-летию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Белорусская служба спасения сегодня — это около тысячи боевых подразделений, на вооружении которых находится более 6000 единиц техники. Сегодня в структуре МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, понтонная, кинологическая и другие.

В настоящее время в стране сформирована целостная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоящая из 21 отраслевой и 7 территориальных подсистем.

С поздравлением к сотрудникам спасательной службы обратился Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Поздравление от Президента Республики Беларусь

Работникам и ветеранам

органов и подразделений

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь.

Уважаемые товарищи!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем спасателя.

Будучи постоянно в боевой готовности, работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям защищают народное достояние, стоят на страже государственных интересов.

Ваша опасная работа требует огромного мужества, стойкости и самоотверженности. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь и поддержка, и вас не остановят дым и огонь пожаров, рухнувшие здания и стихийные бедствия. При этом подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире. Нашим специалистам много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов.

Особую признательность выражаю ветеранам, многие из которых сегодня передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

Убежден, вы и впредь будете достойно выполнять свой служебный долг, ведь вам доверено оберегать самое ценное – жизнь и здоровье наших граждан.

Благодарю за службу и желаю новых успехов во имя процветания Республики Беларусь.

Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.

Справочно: история Дня спасателя

День спасателя был установлен Указом Президента Республики №35 от 2 февраля 2000 года.

МЧС Республики Беларусь было создано в 1994 году на базе отряда службы спасения – Республиканского спецотряда по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ, который вел свою деятельность с 1991 года. В 1998 году к МЧС была присоединена выведенная из состава МВД специальная военизированная пожарная служба.

19 января 1999 года Президентом страны было утверждено Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которым на МЧС были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.