Только Татьяны смогут бесплатно посетить концерт в Витебской филармонии 25 января

В Татьянин день, 25 января, Витебская областная филармония подготовила для Татьян сюрприз. Они бесплатно приглашены на сольный концерт Татьяны Мовли (цимбалы). В концертной программе Around the world примут также участие Елена Гракова, Леонид Кожарский и Татьяна Шахрай.

«Вечером 25 января исполнители отправят слушателей в кругосветное музыкальное путешествие. Пронзительная, чувственная мелодия «Либертанго» Астора Пьяццоллы передаст атмосферу южной аргентинской ночи. Яркий и эмоциональный танец «Давлури» в обработке Николая Нариманидзе познакомит с национальным искусством грузинского народа. Жизнерадостные «Картинки Кубы» Бориса Векслера нарисуют для витебской публики тропический рай Острова Свободы», — отметила редактор филармонии Виктория Авик.

Лучшими мелодиями из разных уголков света витебские Татьяны смогут насладиться бесплатно при предъявлении документа, удостоверяющего личность, сообщает БелТА. Количество «татьяниных» билетов ограничено.

Татьянин день: что принято делать, а что нельзя

Витебская областная филармония вводит льготный билет для детей из многодетных семей

Бесплатную шаурму раздавали сегодня на остановке в Витебске