Какое наказание понесет лепельчанка, убившая своего двухлетнего сынишку?

Продолжаются споры по делу о 24-летней лепельчанке Алёне Х., убившей своего маленького сына. Какое ей грозит наказание?

Мы уже писали ранее о страшном случае в Лепельском районе. Девушка 27 мая обратилась по телефону в Лепельский РОВД и сообщила о пропаже своего ребенка при прогулке в парке. Позже по камерам видеонаблюдении увидели, что в парк Алена приходила одна в тот день, сынишки уже рядом не было. Тело мальчика было обнаружено в старом диване гаража дома Алены. На суде Алена призналась, что задушила собственного ребенка.

Суд над Алёной идёт с 8 января. Обвинение идёт по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК — «Убийство заведомо малолетнего». Максимальное наказание, которое может получить Алёна — 25 лет лишения свободы.

Прения состоялись на третий день суда, о чём сообщает «Лепельскi край». Как сообщает районное издание, прокурор предложил наказание в виде лишения свободы на 13 лет, отмечая, что на теле погибшего мальчика обнаружили травмы, а в 2017 года у него был перелом ручек, и что вообще обвиняемая пыталась скрыть свое преступление и только после разоблачения пошла навстречу следствию. Отец малыша с предложением прокурора согласен. Адвокат же Алены просит минимальное наказание по нарушению данной статьи закона — 8 лет.