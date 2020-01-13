Новым указом госпошлину отвяжут от техосмотра

Указ «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» будет предусматривать отвязку госпошлины за допуск авто к дорожному движению от техосмотра. Кроме того, появится возможность оплачивать пошлину по месяцам. А для тех, кто будет оплачивать пошлину сразу за 12 месяцев, предусмотрен понижающий коэффициент 0,8.

Размер платы за месяц составит от 0,25 до 0,91 базовой величины (одна базовая — 25,5 руб.).

Оплата госпошлины будет взиматься по заявительному принципу исходя из того, как долго человек собирается ездить в течение года. Например, если зимой машину использовать не планируется, госпошлину на этот период можно будет не платить.

Новый порядок будет введен не ранее 2020 года.

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